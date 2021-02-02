أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الرمان مراعاتها، خلال شهر فبراير.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
اولا : اهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر
5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
6-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق .
ثانيا : تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الراية الاولي : 2لتر حامض فوسفوريك للفدان + 2 لتر حامض هيوميك للفدان
الراية الثانية : ري بدون تسميد
الرية الثالثة : 2لتر حامض نيتريك للفدان + 2لتر حامض كبرتيك للفدان.
ثالثا : برنامج الري
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
في هذا الشهر يتم الري مرة كل اسبوع
يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي الرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.