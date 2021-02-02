الزمالك وغزل المحلة يتصدر تويتر بعد تعادل زعيم الفلاحين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_غزل المحلة بعد تعادل زعيم الفلاحين مع الملكي بهدف في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#الزمالك_غزل_المحلة.

الحفاظ على الصدارة ولا شيء غيرها بإذن الله" و "‏طبعا ملعب غزل المحله ده عبارة عن غيط مش ملعب كورة...ربنا يرحمنا. ‎#الزمالك_غزل_المحلة".

وقال أخرون "‏فرجاني راااايق المايسترو عازف النغمة#الزمالك_غزل_المحلة" و "‏ساسى يا منسينى أهلى وناسى ‎#الزمالك_غزل_المحلة".

وأحرز غزل المحلة هدف التعادل في شباك الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيحة المباراة "1-1".

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من خلال استقبال كرة عرضية ليتمكن من تسجيلها أقصي يمين محمد أبو جبل وتسكن الشباك.

وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقيه في الدقيقة " 69"، من خلال راسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وبدأت أحداث الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك دون تشكيل خطورة علي مرمي غزل المحلة .

وحاول الزمالك إحراز أولي أهدافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ حتى الآن .

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ .

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