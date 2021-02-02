- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي شهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أهم القضايا الهامة التي ينتظرها العديد من المتقدمين لطلب معاش تكافل وكرامة في مصر وهي من الخطط الناجحة التي تم تنفيذها في جمهورية مصر العربية من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أهم أهدافها توفير احتياجات الأسر المصرية مما يساعدها للحصول على معاشات تقاعدية دون اقتراض أموال من الآخرين، لذلك معاش تكافل وكرامة يمكن أن يساعدهم على عيش حياة طيبة وسعيدة لأنها تهتم بكبار السن أو المعاقين الذين لا يستطيعون إيجاد احتياجاتهم اليومية في مصر.
أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
نوضح لكم جميع الضوابط والشروط الواجبة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة.
- ألا يقل سن المتقدم عن 35 سنة
- لا يزيد صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 400 جنيه في كل من القطاعين العام والخاص
- لا يمكن تسجيل مقدم الطلب في مؤسسة التأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية
- تقدم للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري التي لا يوجد لهم عائل في مصر
طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
- يجب عليك إدخال رابط موقع تكافل وكرامة التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي
- ثم قم بتسجيل الرقم القومي
- قم بسجل اسمك وتاريخ ميلادك أدخل المحافظة والحي والعنوان
- ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة في الحقول المتوفرة لذلك
- ثم انقر فوق الطلب واكتب رقم الطلب
- بهذه الطريقة سترى ما إذا كنت من بين المواطنين المصريين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامه
- نسخة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة
- في حالة وفاة الزوج إحضار صورة من شهادة الوفاة
- يجب أن يكون البطاقة صالحة ولم تنته صلاحيتها
- نسخة من عقد الزواج للزوج والزوجة
- في حالة الانفصال يجب عمل نسخة من شهادة الطلاق
- ثلاثة إيصالات جارية لفواتير الكهرباء أو الغاز
- في حالة الإعاقة يجب إجراء الفحص الطبي
- في حالة الإعاقة يجب إجراء الفحص الطبي
- تقدم جميع المستندات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة
- سيقوم أخصائي اجتماعي بترتيب موعد لك للتحقق من مستنداتك والحصول على تأشيرة تسمح لك بالحصول على راتب شهري من برنامج تكافل وكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي شهر فبراير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.