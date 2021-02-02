انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي شهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أهم القضايا الهامة التي ينتظرها العديد من المتقدمين لطلب معاش تكافل وكرامة في مصر وهي من الخطط الناجحة التي تم تنفيذها في جمهورية مصر العربية من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أهم أهدافها توفير احتياجات الأسر المصرية مما يساعدها للحصول على معاشات تقاعدية دون اقتراض أموال من الآخرين، لذلك معاش تكافل وكرامة يمكن أن يساعدهم على عيش حياة طيبة وسعيدة لأنها تهتم بكبار السن أو المعاقين الذين لا يستطيعون إيجاد احتياجاتهم اليومية في مصر. أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوضح لكم جميع الضوابط والشروط الواجبة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة. ألا يقل سن المتقدم عن 35 سنة

لا يزيد صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 400 جنيه في كل من القطاعين العام والخاص

لا يمكن تسجيل مقدم الطلب في مؤسسة التأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية

تقدم للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري التي لا يوجد لهم عائل في مصر طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي يجب عليك إدخال رابط موقع تكافل وكرامة التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بتسجيل الرقم القومي

قم بسجل اسمك وتاريخ ميلادك أدخل المحافظة والحي والعنوان

ثم قم بتدوين البيانات المطلوبة في الحقول المتوفرة لذلك

ثم انقر فوق الطلب واكتب رقم الطلب

بهذه الطريقة سترى ما إذا كنت من بين المواطنين المصريين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامه نسخة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة

في حالة وفاة الزوج إحضار صورة من شهادة الوفاة

يجب أن يكون البطاقة صالحة ولم تنته صلاحيتها

نسخة من عقد الزواج للزوج والزوجة

في حالة الانفصال يجب عمل نسخة من شهادة الطلاق

ثلاثة إيصالات جارية لفواتير الكهرباء أو الغاز

في حالة الإعاقة يجب إجراء الفحص الطبي

في حالة الإعاقة يجب إجراء الفحص الطبي

تقدم جميع المستندات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة

سيقوم أخصائي اجتماعي بترتيب موعد لك للتحقق من مستنداتك والحصول على تأشيرة تسمح لك بالحصول على راتب شهري من برنامج تكافل وكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية

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