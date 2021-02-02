اقتصادية النواب تناقش بيانات وزراء التعاون الدولي وقطاع الأعمال

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعيين لمناقشة بيان وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الذى تم عرضه على مجلس النواب الاسبوع الماضي، ومتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة أمام النواب من ايضاحات على أرض الواقع.

لجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش بيان وزير قطاع الأعمال

كما تكثف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من اجتماعاتها على مدار الاسبوع الحالي لمناقشة بيان بعض الوزراء التي تكون من اختصاصات اللجنة .

وتعقد اللجنة اجتماعين غدا لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الذي عرضه علي مجلس النواب الخميس الماضي ومناقشة عمل الوزارة والتأكيد من تنفيذ ما ادلي به الوزير من ايضاحات على ارض الواقع وخاصة تصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان.

هذا واستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عددًا من الوزاراء خلال الفترة الماضية، ومنهم وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزيرة التجارة، نيفين جامع.

وفى حضور وزير الأوقاف، اليوم، وجه النواب للدكتور محمد مختار جمعة، انتقادات حادة مؤكدين وجود حالة من التقصير الكبير في خدمة بيوت الله ومساجده على مستوي الجمهورية، وأيضا الإهدار الكبير بهيئة الأوزقاف المصرية كونها عائق أمام التنمية بمصر.