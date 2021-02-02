علاء عابد: هيئة التنمية الصناعية بتشتغل بطريقة "فوت علينا بكرة"

وجه علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدة تساؤلات للدكتورة نفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قائلًا:" هناك شكاوى متعددة من هيئة التنمية الصناعية، حيث أنها تعمل على تعجيز المصدرين، وتعطيل أعمالهم، وبتعمل بطريقة "فوت علينا بكرة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، علاء عابد، فى كلمتة أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن التنمية المستدامة الحقيقية هي الصناعة، حيث أنها تتعلق بعلاقتنا بالدول الأخري من خلال التصدير والاستيراد، وبالتالي يجب الأهتمام بالصناعة التى تعتبر هي الضلع الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

وأضاف علاء عابد، رئيس لجنة النقل، الضريبة العقارية على المصانع، لابد أن يعرف المصنعين هل سيتم إلغاؤها أم سيتم فرضها، مضيفا أن هناك وفرة فى إنتاج بعض السلع ، مثل السلع الغذائية والحديد، لماذا لا نبحث عن فتح أسواق تصديرية لهذه السلع أو ننتج بكثرة السلع التى نستطيع ان نصدر الفائض منها.

وأضاف عضو مجلس النواب، علاء عابد، العلاقة فى الصناعة بين المتخصصين والمصانع ، حيث لدينا طلاب التعليم الصناعي وعددهم كبير ومؤهلين وهناك شركات تعلن عن حاجتها لعمال وتعقد ملتقيات توظفية يصل عدد الشركات المشاركه بها الى اكثر من 60 شركة ، وفى النهاية لاتأخذ ولا واحد للعمل بها .