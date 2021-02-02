طرد فرجاني ساسي من مباراة الزمالك والمحلة

تعرض فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، لحالة الطرد، بعد تلقيه الإنذار الثاني من محمد الحنفي حكم المباراة، بعد تدخل عنيف علي لاعب زعيم الفلاحيين.

وأحرز عبدة يحيي ،لاعب الفريق الأول لغزل المحلة ، الهدف الأول لفريقه، في شباك الزمالك ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، علي إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 76 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقيين.

و أحرز فرجاني ساسي ،لاعب الفريق الأول للزمالك ، الهدف الأول لفريقه، في شباك غزل المحلة، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، علي إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

وتعرض محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، في الدقيقة 24 من أحداث المباراة التي تجمع فريقه بغزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز،لإصابة خطيرة.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم أمام زعيم غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني - محمود علاء – احمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - امام عاشور- .

الهجوم : احمد سيد زيزو- يوسف أوباما - اشرف بن شرقي .

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض:

محمد عواد - عبدالله جمعة - إسلام جابر - محمود حمدي الونش - محمد عبدالسلام - أحمد عيد - ياسين مرعي - أسامة فيصل - سيف جعفر.

وجاء تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: يحيي حامد- محمد فتح الله - أحمد عيد- - فتحي مبروك.

خط الوسط: أشرف السيد- هشام عادل- أحمد اباظة- عبده يحيى - خالد رسلان.

خط الهجوم : إسلام فؤاد.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة قبل مباراة اليوم، سجل مهاجمي الفريق الأبيض 16 هدفا خلال المباريات السابقة، بينما تلقت شباك الفارس الأبيض 3 أهداف فقط.

ويسعى الزمالك لإستغلال غياب الأهلي عن بطولة الدوري، من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية، والإنفراد بصدارة الدوري الممتاز.

ويأمل غزل المحلة في التقدم لوسط جدول ترتيب الدوي الممتازعندما يواجه الزمالك علي إستاد المحلة، ذمن مواجهات الجولة الحادية عشر من البطولة.