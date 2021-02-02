يتلقى الزمالك الخسارة الأولى له بالموسم، على يد فريق غزل المحلة بنتيجة ٢-١، وبهدف قاتل بالدقيقة ٩٤.
خرج الشوط الأول من اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين، بالرغم من استحواذ الزمالك على الكرة في معظم مجريات الشوط، وإضاعته لأكثر من فرصة خطيرة.
أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم
وفي الشوط الثاني ضغط الزمالك بشكل كبير على دفاعات غزل المحلة، حتى استطاع تسجيل هدف المباراة الأول بالدقيقة 71 بعدما أرسل إمام عاشور تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها فرجاني ساسي برأسية قوية مرت على يسار الحارس عمرو شعبان لداخل الشباك.
وفي الدقيقة ٧٩ تعادل غزل المحلة، بعد تسديدة من عبده يحيى سكنت الشباك على يمين محمج أبوجبل.
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبعد طرد فرجاني ساسي بالدقيقة ٨٦، سجل غزل المحلة هدف الفوز بعدما استغل أحمد الشيخ تخبط مدافعي الزمالك وانفرد بالمرمى وسدد الكرة وتصدى لها الحارس أبو جبل وكلن ارتدت الكرة لخالد الأخميمي الذي سددها في المرمى الخالي بسهولة.
وبذلك يكون الزمالك قد تلقى الخسارة الاولى له هذا الموسم بعد مرور ١١ جولة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ليثبت عند النقطة ٢٣، في صدارة الزمالك.
وعلى الجانب الآخر حقق غزل المحلة الفوز الثاني له هذا الموسم ليصل للنقطة الحادية عشر هذا الموسم، ويصل للمركز العاشر بجدول الترتيب.
تشكيل الزمالك اليوم
ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:
في حراسة المرمي : محمد أبو جبل.
في خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني– احمد فتوح.
في خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور- فرجاني ساسي .
تشكيل غزل المحلة اليوم
وعلى الجانب الآخر دخل غزل المحلة المباراة بتكيل تكون من:
حراسة المرمى: عمرو سعبان.
خط الدفاع: يحيى حامد – أحمد عيد – محمد فتح الله – فتحي مبروك.
خط الوسط: أشرفق السيد – هشام بلحة – أحمد أباظة .
مباراة الزمالك القادمة
وينتظر الزمالك لقاء أمام الاتحاد السكندري بالجولة الثانية عشر من عمر الدوري، وذلك يوم السابع من فبراير الجاري.
مباراة غزل المحلة القادمة
على الجانب الآخر يلتقي غزل المحلة بفريق وادي دجلة بالجولة القادمة يوم السابع من فبراير أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحلة "يذبح" الزمالك في الوقت القاتل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.