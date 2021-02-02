المحلة "يذبح" الزمالك في الوقت القاتل (صور)

يتلقى الزمالك الخسارة الأولى له بالموسم، على يد فريق غزل المحلة بنتيجة ٢-١، وبهدف قاتل بالدقيقة ٩٤.

خرج الشوط الأول من اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين، بالرغم من استحواذ الزمالك على الكرة في معظم مجريات الشوط، وإضاعته لأكثر من فرصة خطيرة.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

وفي الشوط الثاني ضغط الزمالك بشكل كبير على دفاعات غزل المحلة، حتى استطاع تسجيل هدف المباراة الأول بالدقيقة 71 بعدما أرسل إمام عاشور تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها فرجاني ساسي برأسية قوية مرت على يسار الحارس عمرو شعبان لداخل الشباك.

وفي الدقيقة ٧٩ تعادل غزل المحلة، بعد تسديدة من عبده يحيى سكنت الشباك على يمين محمج أبوجبل.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبعد طرد فرجاني ساسي بالدقيقة ٨٦، سجل غزل المحلة هدف الفوز بعدما استغل أحمد الشيخ تخبط مدافعي الزمالك وانفرد بالمرمى وسدد الكرة وتصدى لها الحارس أبو جبل وكلن ارتدت الكرة لخالد الأخميمي الذي سددها في المرمى الخالي بسهولة.

وبذلك يكون الزمالك قد تلقى الخسارة الاولى له هذا الموسم بعد مرور ١١ جولة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، ليثبت عند النقطة ٢٣، في صدارة الزمالك.

وعلى الجانب الآخر حقق غزل المحلة الفوز الثاني له هذا الموسم ليصل للنقطة الحادية عشر هذا الموسم، ويصل للمركز العاشر بجدول الترتيب.



