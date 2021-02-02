الشيخ مجدى بدران وكيلا لأوقاف الشرقية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعيين الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية .
ويتمتع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف الجديد بالشرقية ،بمهارات ادارية كبيرة ويتمتع بسيرة ذاتية قوية حيث سبق له العمل وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية، قبل أن يتم نقله وكيلاً لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية.
أبوالعينين وكيل مجلس النواب يطالب وزيرة الصناعة بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات
ونقل الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، مستشاراً لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ مجدى بدران وكيلا لأوقاف الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.