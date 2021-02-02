الشيخ مجدى بدران وكيلا لأوقاف الشرقية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعيين الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية .

ويتمتع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف الجديد بالشرقية ،بمهارات ادارية كبيرة ويتمتع بسيرة ذاتية قوية حيث سبق له العمل وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية، قبل أن يتم نقله وكيلاً لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

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ونقل الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، مستشاراً لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.