أخبار مصرية

الشيخ مجدى بدران وكيلا لأوقاف الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعيين الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية .

ويتمتع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف  الجديد بالشرقية ،بمهارات ادارية كبيرة ويتمتع بسيرة ذاتية قوية  حيث  سبق له العمل وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية، قبل أن يتم نقله وكيلاً لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

 أبوالعينين وكيل مجلس النواب يطالب وزيرة الصناعة بتوطين الصناعات كثيفة العمالة والاهتمام بتجارة الخدمات

ونقل الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، مستشاراً لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ مجدى بدران وكيلا لأوقاف الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا