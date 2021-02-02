ترتيب جدول الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

تلقى الزمالك الهزيمة الاولى في الدوري الممتاز أمام زعيم الفلاحين، بهدفيين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب المحلة ،وجاء ترتيب الدوري الممتاز بعد هزيمة الفارس الأبيض كالتالي:

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك صداراة الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق، علي الرغم من تلقى الهزيمة الأولى في الدوري الممتاز هذا الموسم على أيدى لاعبي غزل المحلة.

بينما يقع الأهلي غريمه التقليدي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق قبل السفر لخوض مباريات كأس العالم للأندية.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع في ترتيب الدوري، برصيد 16 نقطة من أصل 9مباريات خاضها الفريق.

ويملك فريق بيراميدز 15 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق جعلته في المركز الخامس من جدول الترتيب

وجاء فريق سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 14 نقطة من 6 مباريات خاضها الفريق الصاعد حديثا .

بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،

ويقع مصر المقاصة في المركز الثامن يمتلك في رصيدة 13 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

المحلة "يذبح" الزمالك في الوقت القاتل (صور)

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 19 نقطة من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق السكندري.

وجاء فريق غزل المحلة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من اصل 9 مواجهات خاضها الفريق.

وصعد فريق أسوان للمركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من أصل 10 مواجهات للفريق .

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

و ظل فريق المقاولون العرب في المركز الـثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من أصل 10 مواجهات خاضها الفريق.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 8 من 8 مباريات خاضها الفريق الأصفر.

بينما حل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشرفي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

وجاء فريق الإنتاج الحربي المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط من أصل 6 مواجهات خاضها الفريق.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط فقط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.وتزيل فريق وادي دجلة مؤخرة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.