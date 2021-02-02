رئيس التنظيم والإدارة : الإصلاح الإدارى مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الجهاز الشكر للجنة على الدعوة الكريمة وتمنى لهم التوفيق، وبارك لهم حصولهم على ثقة الشعب للأعضاء المنتخبين كما بارك للأعضاء المعينين على الحصول على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى كما تمنى التوفيق للأعضاء السابقين، مؤكدا على امتداد آواصر التعاون بين الجهاز واللجنة فى مناقشة ملفات كثيرة تهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتخدم الصالح العام.

وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتنفيذ إصلاح إدارى بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإدارى ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هى مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

وأضاف: أن خطة الإصلاح الإدارى تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضا عناصر خطة الإصلاح الإدارى الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية، لافتا فى هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهى التخطيط الإستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى والذى ينفذه الجهاز، ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولى من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمى لجامعة ميزورى الأمريكية.

وأشار إلى أنه تم استخدامه فى تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادى الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الإفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".

وشرح الدكتور صالح الشيخ فلسفة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين فى أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، فى العديد من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة مثل وزارات النقل، الأوقاف والتعليم العالى والبحث العلمى.

كما تطرق إلى شرح التطبيق الإلكترونى"كيمت"، الذى نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث تقوم كيميت فى المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم فى مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكترونى للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.

وتطرق أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية الذى أوشك الجهاز على الانتهاء منه ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمى الداخلى والتى أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها فى العمل عن بعد.