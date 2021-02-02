وزيرة الصناعة تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع، أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.





وقالت خلال استعراضها لخطة عمل الوزارة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكى بإجمالى 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمر على مساحة 176 فدان.

وأشارت جامع، إلى أنه تم أيضاً الإنتهاء من تخطيط 40 فدان بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23.000 م2 على مسطح مساحة 18 فدان لعدد 41 مصنع لعدد (49) مستثمر، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34.000 م2 على مسطح 22 فدان تحتوى على 96 مصنع لعدد 101 مستثمر وجارى اتخاذ إجراءات الطرح، لافتةً إلى أنه تم أيضاً اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعى بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلاً عن إستكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عداد.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدان من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع إتساقا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلى ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالى تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنية تشمل (إقامة المصانع - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود - وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالى نسبة الإنـجاز فى الإنشاءات نحو 35% حتى الآن.