قانون موحد للسياحة وتأهيل العاملين بالطيران.. أجندة سياحة النواب

جدة - نرمين السيد - واستعرضت رئيس اللجنة، خلال الاجتماع أهم التشريعات المدرجة على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى منها:-

1- دراسة إصدار قانون موحد للسياحة بما يتواكب مع التطور الذى حدث فى مجال السياحة.

2- إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرًا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة المتعلقة بإيجاد موارد، وبما لا يؤثر على صناعة السياحة.

3- دراسة ومناقشة مدى إمكانية إصدار تشريع ينظم السياحة الإلكترونية، والتسويق الإلكترونى فى مجال السياحة والفندقة.

وفى مجال الرقابة البرلمانية أكدت النائبة نورا على رئيس اللجنة على الآتى:-

1- دراسة ما تضمنه البيان الذى عرضه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وما سيتضمنه بيان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أمام المجلس وإعداد ملاحظات اللجنة عليهما.

2- دراسة الآثار المترتبة على جائحة كورونا بالنسبة لقطاعى السياحة والطيران المدنى، وستتابع اللجنة الوضع المتعلق بقطاعى السياحة والطيران المدنى، وهما من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية التى سببها انتشار فيروس كورونا، وتداعيات ذلك عليها جراء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومات فى مختلف دول العالم للحفاظ على حياة وصحة المواطنين، وما تبع ذلك من تعليق الطيران المدنى ووضع قيود على التنقل بين الدول.

وأضافت رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن هناك أولوية فيما يخص قطاع السياحة، ومنها:-

1- دراسة المعوقات والمشاكل التى تواجه المرشدين السياحيين وأثرها على القطاع السياحى.

2- دراسة خطط الغرف السياحية للارتقاء بمنظومة تدريب العاملين بالقطاع السياحى للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال تنظيم الدورات التدريبية، وتفعيل برنامج تنمية مهارات العاملين فى القطاع السياحى والقطاعات المرتبطة به، وتذليل العقبات التى تواجه القطاعات السياحية وتحديد المستويات والاشتراطات الوظيفية المختلفة بما يلبى احتياجات سوق العمل.

3- دراسة ومناقشة مدى التأثير السلبى لما يسمى بشركات الخدمات السياحية وجميع الكيانات غير المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار التى تتعامل على أنها شركات سياحة، وذلك بمخالفة القوانين المنظمة للسياحة.

4- متابعة ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل، ومتابعة دور وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات المعنية فى الدعم اللوجيستى وتأمين برنامج مسار الرحلة وتأثيرها فى تنمية العديد من القرى الفقيرة، لا سيما فى الصعيد، وتنشيط السياحة على طول طريق الرحلة.

5- دراسة وضع كود الإتاحة فى المنشآت الفندقية والسياحية بما يتطابق مع الكود العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وما يستلزم ذلك من تهيئة المرافق السياحية بما يتناسب معهم، مما يسهم فى الترويج وزيادة معدلات التدفق السياحى.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، أن اللجنة ستولى اهتمامها أيضًا بقطاع الطيران المدنى والنقل الجوى فيما يلى:-

1- دراسة ومتابعة خطة تطوير الشركة القابضة لمصر للطيران، والشركات التابعة لها.

2- الوقوف على خطط وزارة الطيران المدنى، لتدريب وتأهيل كوادر قادرة على إدارة المطارات، واكسابها الخبرات اللازمة التى تمكنها من تحقق اقتصاديات التشغيل، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير والوصول بالمطارات المصرية إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة، ومتابعة تطوير وتجهيز المعاهد التدريبية التابعة إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بما يمكنها من استيعاب الأعداد المتزايدة المقبلة على التدريب فى مجال الطيران المدنى بتخصصاته المختلفة.