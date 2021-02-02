إعلام النواب تطالب الثقافة بمواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة: "لازم نكون مبسوطين بما تحقق، سنة ونص كورونا والعالم كله قفل، ومصر نجحت إنها تواجه الجائحة بحدث فنى مهم جدا وهو أهم مهرجان فى السينما العربية".

وتابعت وزيرة الثقافة: "بداية الأزمة أنشأنا مسارح مفتوحة عشان صعب نشتغل فى مسارح مغلقة واشتغلنا وحققنا اللى كان محتاجه المصريين فى وقت العالم كله كان ضلمة، وفى ظل هذه الظروف مستغلناش الوضع وجعلنا تلك المسارح للربح".

وانتقدت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، غياب وزارة الثقافة عن المشهد الإعلامى، مشيرة إلى أنه لا يوجد وزارة ثقافة فى العالم تعمل بمنأى عن الإعلام: "لازم نواجه الإرهاب والتطرف بالفن والمسرح والثقافة، بدلا من حضور محاضرات لا جدوى لها".

وقال أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية خلال مشاركته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن أكاديمية الفنون تعانى من الإهمال حوالى 27 سنة مبانى مجمدة لا يعلم عنها أحد شيئا، مضيفا: "قدرنا نجتاز تلك المراحل الصعبة، وسور الأكاديمية نفسه شيلناه وعملنا مكانه سور الأزبكية الحديث".

واستقبل أعضاء لجنة الإعلام والثقافة، الوزيرة إيناس عبدالدايم، وطرح أعضاء اللجنة عديد الأسئلة بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الهوية المصرية فى الخارج، وفى الداخل وسط شباب يهتم بمواقع "تيك توك" ولا يعرفون شيئا عن قصور الثقافة، وغياب الوزارة عن النجوع والأرياف، وعدم استغلال مخزونها الضخم من المؤلفات والاحتفاظ بها فقط على أرفف المكتبات، بدلا من رقمنتها.