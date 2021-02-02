وزير الخارجية يبحث تعزيز علاقات التعاون مع نظيره البرتغالى 

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البرتغالى أوجستو سانتوس سيلفا، فى إطار التنسيق المستمر حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور حول الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك بين الجانبين.





وفى تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكرى قدم خلال الاتصال التهنئة لـ "سيلفا" على تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى اعتباراً من الأول من يناير 2021، معرباً عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق مع البرتغال لدفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، والارتقاء بمستوى التعاون الأوروبى الإفريقى الذى يحظى باهتمام كبير من الجانبين.

وأضاف أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تقدير الجانب المصرى للعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمعه بالبرتغال، مؤكداً على تطلع مصر إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائى مع البرتغال فى شتى المجالات، ومنها العمل على زيادة التبادل التجارى وتشجيع الشركات البرتغالية على الاستثمار فى مصر، فضلاً عن الارتقاء بحركة السياحة وتكثيف التعاون الثقافى.





وأشار المتحدث الرسمى بأن الاتصال شهد كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكرى آخر مستجداتها مشدداً على الموقف المصرى المتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، كما تم أيضًا خلال الاتصال تبادل الرؤى حول ملف عملية السلام والأزمتين الليبية والأوضاع فى القرن الإفريقى ومنطقة الساحل وشرق المتوسط وسُبُل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى.