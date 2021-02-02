جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الحملات المكبرة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحرير 4667 محضرا للمنشآت والأفراد المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم فض 61 سوقا مخالفا، وإلغاء 53 فرحا، وغلق 76 مركزا تعليميا، كما يجرى غلق جميع المراكز التعليمية بجميع أحياء الإسكندرية.
وأضاف أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل جائحة كورونا، محذرا بأنه لن يتم التهاون مع أى مخالف وسيجرى إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.2 مليون جنيه غرامات على مخالفى الإجراءات الوقائية بالإسكندرية منذ 4 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.