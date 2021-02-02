1.2 مليون جنيه غرامات على مخالفى الإجراءات الوقائية بالإسكندرية منذ 4 يناير

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الحملات المكبرة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحرير 4667 محضرا للمنشآت والأفراد المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فض 61 سوقا مخالفا، وإلغاء 53 فرحا، وغلق 76 مركزا تعليميا، كما يجرى غلق جميع المراكز التعليمية بجميع أحياء الإسكندرية.

وأضاف أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل جائحة كورونا، محذرا بأنه لن يتم التهاون مع أى مخالف وسيجرى إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.