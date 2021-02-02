جامع: توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق على الاتفاق فى أبريل 2019، وذلك بعد توقيعه فى مارس 2018، مشيرةً إلى أنه جارى حاليا التنسيق على المستوى الوطنى لبدء تنفيذ الاتفاق على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حيث تم الانتهاء من العرض المصرى للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة فى الخدمات فى إطار الاتفاق وجارى التفاوض عليهما مع الدول الإفريقية أطراف الاتفاق، كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة فى إطار الاتفاق.





وقالت الوزيرة، أن مصر وقعت إتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجارى وضمان استمرار تنامى المصالح الإقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017، وتحرير القائمة الثانية فى سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3.200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة. وأوضحت "جامع"، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لدعم جهود النفاذ الى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والإستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلاً عن اعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التى أتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة فى الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.

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