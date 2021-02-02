ناقشا تطورات سد النهضة.. السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد عبر الرئيس عن التهنئة للرئيس "رامافوزا" على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠٢٠ والتي تواكبت مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في مقدمتها جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة السيد الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أعرب الرئيس "رامافوزا" عن تقديره لجهود مصر الإيجابية التي لمسها في إطار مسار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى حل للقضية.

وقد أعرب الرئيس عن التقدير للرئيس "رامافوزا" على جهوده في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل.