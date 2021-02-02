تدشين خط طيران جديد بين مطار أبوظبي وبرج العرب بالإسكندرية

تدشن شركة "ويز إير" أبو ظبى، خط طيران جديدًا منتظمًا بين مطاري أبوظبي وبرج العرب خلال فبراير الجاري؛ بهدف زيادة تدفق السياحة العربية إلى مدينة الإسكندرية، ومنطقة الساحل الشمالى.
وقال اللواء أحمد حمدى، مدير المجموعة العالمية بمصر Wizz Air، إنه سيتم تشغيل رحلتين طيران أسبوعيا بين مطاري أبو ظبي وبرج العرب بهدف زيادة الطيران والسياحة بين الدولتين، حيث سيتم تخصيص 4 طائرات للعمل على خط الطيران الجديد بهدف استيعاب تدفق حركة السياحية بين الدولتين.
وتعد "ويز إير" العالمية، إحدى أكبر شركة طيران منخفض التكاليف على مستوى العالم، وتمتلك الشركة أسطول يضم أكثر من 135 طائرة.
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