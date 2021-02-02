عبر موقع بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد وتالف

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محمد سياف - ابو ظبي - عبر موقع بوابة مصر الرقمية، ننشر كيفية استخراج بطاقة تموين واستخراج بدل فاقد وتالف، وكذلك ضم أفراد وفصل اجتماعي وتفعيل البطاقة التموينية، حيث تقوم وزارة التموين بتطوير الخدمات التموينية التي تقدم للمواطنين إلكترونياً.
استخراج بطاقة تموين بدل فاقد وتالف عبر موقع بوابة مصر الرقمية
ووللحصول على الخدما المذكورة يرجى اتباع الخطوات التالية
- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.
- الضغط على بداية الخدمة.
- تسجيل بيانات بدال التموين والمحافظة التي يتواجد بها الرقم القومي.
- يتم اختيار الإدارة التموينية وكذلك مكتب التموين الذي يتبع له محل سكنك.
- إمكانية إضافة أكثر من فرد إلى بطاقة التموين.
- الضغط على علامة “مربع” موجودة إلى جانب الأفراد التي يريد إضافتها.
- قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الضغط على موافق.
- الضغط على التالي.
- إدخال العنوان الذي يتم تسليم البطاقة إليه.
- الضغط على التالي.
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أما الخطوة الأخيرة فسوف يتم عرض جميع البيانات التي قام المواطن بتسجيلها، وعليه أن يراجعها جيداً ويعدل ما يحتاج للتعديل ثم الموافقة والإطلاع على الطلب ثم التأكيد، كما أن الرسوم المقررة يمكن دفعها من خلال مندوب أو عن طريق كروت الدفع.
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