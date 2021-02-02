أعراض فيروس نيباه وطرق الوقاية

فيروس نيباه- ارشيفية
أعراض فيروس نيباه، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية، حيث أثارت الأنباء المتداولة عن الفيروس نيباه فزع العديد من المواطنين بجميع أنحاء العالم، لتبدأ حلقة الإتهامات لدولة الصين بسبب خروج ذاك الفيروس من تلك الأنحاء، على الرغم من نفي السفارة الصينية لذلك.
ازدادت المعدلات البحثية عن أعراض فيروس نيباه عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، ليتصدر الفيروس قائمة الأكثر تداولًا، بعدما بدأت العديد من التساؤلات المحيرة تجوب في عقول المواطنين.
أعراض فيروس نيباه
تشابهت أعراض فيروس نيباه مع أعراض فيروس كورونا التي أصبحت محفوظة عند مواطني دول العالم، الأمر الذي كان من شأنه زيادة حدة التوتر والقلق عند المواطنين.
اشتملت الأعراض على ظهور حمى، أو صداع الرأس، وسعال، والتهاب الحلق، وكذلك صعوبة في التنفس، والتقيؤ، وقد يتبع ذلك الارتباك أو النعاس أو الارتباك، النوبات، غيبوبة، فضلًا عن تورم الدماغ "التهاب الدماغ".
تتراوح معدلات الوفاة الناتجة عن الفيروس بين 40-75٪ من الحالات لوحظت آثار جانبية طويلة الأمد على الناجين من عدوى فيروس نيباه ، بما في ذلك التشنجات المستمرة وتغيرات الشخصية.
فيروس نيباه
يعد فيروس نيباه مقاوم للأدوية ولا توجد أي لقاحات تعالجه حاليا، تقتصر العلاج على الرعاية الداعمة، بما في ذلك الراحة والترطيب وعلاج الأعراض عند ظهورها.
طرق الوقاية من فيروس نيباه
يحرص جميع المواطنين حاليًا على النظافة بشكل مستمر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، لينضم إليها الفيروس نيباه، إلا أنه من الممكن محاربة العدوى من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الخفافيش أو الخنازير المريضة، والابتعاد عن المناطق التي من المعروف أنها تجثم فيها الخفافيش.
عليك تجنب تناول عصارة النخيل الخام، وكذلك تناول الفاكهة التي قد تكون ملوثة بالخفافيش، فضلًا عن تجنب ملامسة الدم أو سوائل الجسم لأي شخص معروف أنه مصاب بنيباه.
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