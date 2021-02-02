أعراض فيروس نيباه وطرق الوقاية

أعراض فيروس نيباه، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية، حيث أثارت الأنباء المتداولة عن الفيروس نيباه فزع العديد من المواطنين بجميع أنحاء العالم، لتبدأ حلقة الإتهامات لدولة الصين بسبب خروج ذاك الفيروس من تلك الأنحاء، على الرغم من نفي السفارة الصينية لذلك.

ازدادت المعدلات البحثية عن أعراض فيروس نيباه عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، ليتصدر الفيروس قائمة الأكثر تداولًا، بعدما بدأت العديد من التساؤلات المحيرة تجوب في عقول المواطنين.

أعراض فيروس نيباه

تشابهت أعراض فيروس نيباه مع أعراض فيروس كورونا التي أصبحت محفوظة عند مواطني دول العالم، الأمر الذي كان من شأنه زيادة حدة التوتر والقلق عند المواطنين.