بالصور.. لجان البرلمان تناقش أبرز بيانات الوزارء والطلبات والمقترحات من النواب

مجلس النواب - أرشيفية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعا لاستعراض ومناقشة بعض بيانات الوزراء، فى اختصاص اللجنة ذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من ايضاحات.

وتناقش اللجنة بيانات أربع وزراء، وهم وزراء التعاون، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وبيان وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، السيد القصير، وبيان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم.

لجنه شكاوي النواب تناقش 6 مقترحات في ملفات الصحة والشباب والرياضه هذا، وعقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها وناقشت اللجنه عدد 6 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن عدد من الملفات والطلبات الخاصة بالدوائر وخدمات المواطنين، ومنها ملفات الصحة ومثول وزارة الصحه باللجنة وكذلك ملفات الشباب والرياضه وحضور ممثل الوزارة للرد علي النواب علي مدار اجتماعيين متتاليين.

دينية النواب تناقش مشروع قانون صندوق الوقف الخيري تعقد اللجنة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسه النائب علي جمعه اجتماعا لمناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.

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