ماذا قال "باتشيكو" بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة ؟

في أول تعليق له على الخسارة الصادمة والمفاجئة لفريقه أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه خاض مباراة المحلة من أجل تحقيق الفوز، ولكن فريقه لم يتمكن.
وأضاف: الشوط الأول كان متوازن بين الفريقين ولكن في الشوط الثاني الزمالك سيطر على المباراة وكان بإمكانه إحراز أكثر من هدف ولكن فريقه لم يتمكن.
واستطرد قائلا: اللاعبون لا يتحملون أي مسؤولية في مباراة اليوم لأنهم أدوا بصورة جيدة ولا يوجد فريق غير معرض للهزيمة.
وأكمل: الهدف الثاني جاء في وقت حدث فيه سوء تفاهم بين لاعبي الدفاع، ولم يكن هناك وقت للتعويض .
وأوضح المدرب أن الهزيمة حدثت بسبب موقف دفاعي خطأ ولكنها ليست بسبب تغييرات الجهاز الفني، وأضاف أن الزمالك خاض مباراة المحلة بنفس تشكيل لقاء المقاصة وأوضح أن أسامة فيصل لا يزال ينسجم مع الفريق.
وأضاف المدير الفني أنه سيغلق صفحة مباراة اليوم ويركز في المباريات المقبلة، وشدد على أن إمام عاشور لعب بصورة جيدة في مركز الظهير الأيمن وقدم جودة هجومية جيدة وصنع هدف ساسي، موضحا أن مشكلة الزمالك اليوم كانت غياب الفاعلية على المرمى.
وأكد المدير الفني أن أحمد سيد زيزو لم يتراجع مستواه وشدد على أن اللاعب يقدم المطلوب منه في الفترة الحالية، وأشار إلى أن الزمالك فقد التركيز في نهاية المباراة مما تسبب في الخسارة.
وتعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لخسارة فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف واحد امام غزل المحلة فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات الاسبوع العاشر لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .
تقدم الزمالك عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف المحلة هدف الفوز عن طريق خالد الإخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.
بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.
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