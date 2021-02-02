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ماذا قال "باتشيكو" بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة ؟

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في أول تعليق له على الخسارة الصادمة والمفاجئة لفريقه أمام غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز، قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه خاض مباراة المحلة من أجل تحقيق الفوز، ولكن فريقه لم يتمكن.

وأضاف: الشوط الأول كان متوازن بين الفريقين ولكن في الشوط الثاني الزمالك سيطر على المباراة وكان بإمكانه إحراز أكثر من هدف ولكن فريقه لم يتمكن.

واستطرد قائلا: اللاعبون لا يتحملون أي مسؤولية في مباراة اليوم لأنهم أدوا بصورة جيدة ولا يوجد فريق غير معرض للهزيمة.

وأكمل: الهدف الثاني جاء في وقت حدث فيه سوء تفاهم بين لاعبي الدفاع، ولم يكن هناك وقت للتعويض .

وأوضح المدرب أن الهزيمة حدثت بسبب موقف دفاعي خطأ ولكنها ليست بسبب تغييرات الجهاز الفني، وأضاف أن الزمالك خاض مباراة المحلة بنفس تشكيل لقاء المقاصة وأوضح أن أسامة فيصل لا يزال ينسجم مع الفريق.

وأضاف المدير الفني أنه سيغلق صفحة مباراة اليوم ويركز في المباريات المقبلة، وشدد على أن إمام عاشور لعب بصورة جيدة في مركز الظهير الأيمن وقدم جودة هجومية جيدة وصنع هدف ساسي، موضحا أن مشكلة الزمالك اليوم كانت غياب الفاعلية على المرمى.

وأكد المدير الفني أن أحمد سيد زيزو لم يتراجع مستواه وشدد على أن اللاعب يقدم المطلوب منه في الفترة الحالية، وأشار إلى أن الزمالك فقد التركيز في نهاية المباراة مما تسبب في الخسارة.

وتعرض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لخسارة فى الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف واحد امام غزل المحلة فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات الاسبوع العاشر لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

تقدم الزمالك عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة،  وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف المحلة هدف الفوز عن طريق خالد الإخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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