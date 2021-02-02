النائب أحمد بلال يطالب بإنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج

طالب النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بإنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج لتكون بمثابة الأب الشرعي له تضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، والإشراف عليها، لاسيما بعدما الحال الذي وصلت إليه، بقوله : صوت الماكينات التي تربينا عليها في المحلة توقف "اتخرست".. فين المصانع اللي شغلتوها؟

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.

وقال بلال، إن صناعه النسيج ليست مجرد "بشكير" و"قميص"، لكنها مصدر أكل عيش مدينة كاملة، بل و30% من العمالة المصرية، مشيراً إلي أن المصانع تشتكي من عدم وجود قطن أو عزل متسألا : ألا تستحق هذه الصناعة الدعم .

واشار البرلماني إلي أن الصناعة المصرية دمها تفرق بين العديد من الوزارات، مضيفاً : إما أن يكون لدينا العزم نحو صناعة وطنية حقيقة أو نصبح جميعا سماسرة عقارات.