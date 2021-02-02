مصطفي محمد يسجل في ليلة سقوط الزمالك أمام المحلة

أفتتح مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق ، أهدافه مع جالطة سراي، بعد إنتقال اللاعب لصفوف النادي التركي ضمن فترة الإنتقالات الشتوية.

وسجل مصطفي محمد الهدف الأول له في مسيرته الإحترافية والثالث، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في المباراة ،عن طريق ركلة جزاء.

وسجل هنري أونيكورو أول أهداف المباراة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة45، وأضاف ريان دونك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وحقق جالطة سراي الفوز في مباراة اليوم، أمام باشاك شهير، ضمن منافسات الدوري التركي، وبهذا الإنتصار أقترب الفريق من صدارة ترتيب الدوري التركي.