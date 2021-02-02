مدبولى: المشروع القومى لتطوير القرى فرصة تاريخية لتعميق الصناعة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، جدد مدبولى، التأكيد على أن المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيسهم فى تغيير واقع ملايين المصريين من قاطنى تلك القرى، وسيشعر المواطن مع تنفيذه بثمار التنمية التى تمتد لتشمل مختلف القطاعات.

كما لفت رئيس الوزراء، إلى أن المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالى ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهًا فى هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التى تدخل فى تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وأشاد بحجم المشروعات غير المسبوق المنفذ فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تحديا يواجهنا فى هذا الصدد يتمثل فى تطوير شبكة التوزيع، ومؤكدا أن المشروع القومى سيسهم وبشكل كبير فى تطوير الشبكة على مستوى الجمهورية.

كما نوه الدكتور مدبولى، إلى أن وزارة الكهرباء انتهت بالفعل من إعداد حصر شامل لمختلف احتياجات ومتطلبات القرى المستهدفة فى المرحلة الحالية من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، مؤكدًا لممثلى الشركات المصنعة للمستلزمات المطلوبة للمشروعات الكهربائية، أنه سيتم عرض جميع احتياجات المشروع مع توحيد المواصفات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه سيكون هناك شراء مركزى لتلك المستلزمات والاحتياجات، مضيفًا: "هدفنا أن تستفيد جميع المصانع القائمة فى مصر بشرط أن تتوافق منتجاتها مع المواصفات الفنية المطلوبة".

وأضاف رئيس الوزراء، مخاطبا مسؤولى الشركات: "سيتم التعاقد مع الشركات على المشروع بأكمله لنحو 175 مركزا على مستوى الجمهورية، وليس الـ51 مركزا بالمرحلة الأولى فقط، ولذا نطلب منكم أفضل منتجات، وأفضل أسعار ممكنة، نظرا للحجم الكبير من الاحتياجات المطلوبة، والتى سيكون هناك حاجة لإمداد المشروع بها لعدة سنوات.

وطالب مدبولى، بالتوسع فى الإنتاج، والعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلبية هذه الاحتياجات، ولا سيما فى ضوء التكليفات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الاعتماد فى هذا المشروع على الصناعة الوطنية: "مش عاوزين نستورد حاجة من بره"، مؤكدا أن المشروع القومى يعد فرصة تاريخية لتعميق الصناعة الوطنية، والتوسع فى مختلف الصناعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة فى قطاع الكهرباء بالقرى المصرية، فى إطار تنفيذ هذا المشروع، وسرد الوزير عددا من الاحتياجات المطلوبة فى قطاع الكهرباء، سواء المحولات، أو أطوال كابلات الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، وأعمدة الجهد المتوسط والجهد المنخفض، وغيرها.

وبدورهم، عبر مسؤولو الشركات عن امتنانهم للمشاركة فى هذا الاجتماع، وعن فخرهم واعتزازهم بتواجدهم كجنود يشاركون فى هذا المشروع القومى الذى كان بمثابة حُلم لهم، وذلك من أجل تطوير وتنمية قرى أهالينا بالمحافظات، مضيفين: "سنقدم أفضل الأسعار، وهذا المشروع القومى لتطوير القرى المصرية سيُسهم بلا شك فى تنظيم خطوط إنتاجنا، ونحن على استعداد للتنفيذ بدءا من الغد".

وقال مسؤولو الشركات: "ما تم طرحه فى هذا الاجتماع يفوق سقف توقعاتهم، خصوصًا مع التأكيد على أنه سيتم التعاقد مع المصانع بإجراءات ميسرة بعيدة عن البيروقراطية"، متوجهين بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الخطوات المهمة التى تم اتخاذها مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية، ومعبرين عن ترحيبهم بالجهود التى يتم بذلها لإزالة المشكلات المتراكمة التى عانى منها هذا القطاع لسنوات طويلة.

وأضافوا: "هذا المشروع القومى الضخم هو بالفعل خطوة جيدة لانتعاش الصناعة الوطنية ودعمها"، مؤكدين أنهم قادرون على الوفاء بجميع الاحتياجات المطلوبة بأفضل الأسعار والمواصفات، قائلين: "سنكون عند حسن ظنكم، وملتزمون بشكل كامل بما سيتم الاتفاق عليه مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع، لاسيما وأن منتجاتنا يتم تصديرها للخارج بمواصفات وجودة عالية".

وفى ختام الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، الشكر لمسؤولى الشركات الحاضرين على سرعة استجابتهم، مؤكدا أن هذا هو الأمر المتوقع من الصناع المصريين.