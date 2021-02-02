تكدس مرورى بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه

جدة - نرمين السيد - تسبب كسر ماسورة مياه، مساء اليوم الثلاثاء، على محور 26 يوليو، فى المنطقة أمام "هايبر وان" فى حالة من التكدس المرورى بعد ارتفاع منسوب المياه فى على الطريق فى الاتجاهين.





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