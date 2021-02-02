غدا.. عودة اجتماع البابا تواضروس الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - يذاع فى السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من المقر البابوى بالقاهرة دون حضور شعبى.





ويتم نقل الاجتماع عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعى. يعتبر الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذى توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر مثيل له يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.

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