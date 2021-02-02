نائب يقترح إنشاء هيئة عليا لصناعة الغزل والنسيج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
وقال بلال، إن صناعة النسيج ليست مجرد "بشكير" و"قميص"، لكنها مصدر أكل عيش مدينة كاملة، بل و30% من العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن المصانع تشتكى من عدم وجود قطن أو غزل، وتساءل: "ألا تستحق هذه الصناعة الدعم".
وأشار البرلمانى، إلى أن دماء الصناعة المصرية تفرق بين العديد من الوزارات، مضيفًا: "إما أن يكون لدينا العزم نحو صناعة وطنية حقيقة أو نصبح جميعا سماسرة عقارات".
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