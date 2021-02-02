مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة 100 %

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن كل اللقاحات التى سوف تدخل مصر تخضع لمعايير دقيقة جدا، ولابد أن تكون مرت بكل التجارب المعملية وعلى حيوانات التجارب، وكذلك التجارب السريرية على البشر، ثم يأتى دور هيئة الدواء المصرية التى تراقب وتتابع وتدقق وتجرى تجاربها حتى تجيز اللقاح.

وأكد خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن كل هذه اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة 100 %، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية والشركات المنتجة للقاحات والجهات العلمية، لافتا إلى أن اللقاحات الخاصة بالفيروسات تتشابه فى هذا، وأكبر دليل على ذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية والذى يتطور تركيبه كل عام.

ولفت إلى أن الجدول الزمنى للتطعيم يبدأ بالأولوية وهم الفئات القابلة للإصابة وقد يحدث لها مضاعفات، موضحًا أنه عندما يتم تطعيم عدد كبير من العالم يقلل كتلة الفيروس ما يقلل العدوى والإصابة.

وأشار إلى أن هناك شروط لتصنيع لقاحات مصرية ضد كورونا، ومصر تسعى لتنفيذ هذه الشروط، مضيفًا أن مشتقات البلازما يخرج منها مواد تستخدم لعلاج أمراض كثيرة، وعندما يكون لدينا منتج محلى فهو شيء في منتهى الأهمية.

وذكر أن هناك انخفاض فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية.

وعن تغيير بروتوكول علاج أعراض كورونا، أوضح أن الهدف هو ملائمة كل مرحلة بما تحتاجه من وسائل تشخيص أو علاج، ويصب كله فى ضمان أن يأخذ المواطن المصرى أفضل علاج، مؤكدا أن التغييرات ليست جوهرية.