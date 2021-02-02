متحدث الحكومة: تطوير القرى المصرية بمثابة مشروع القرن بالنسبة لمصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطوير القرى المصرية بمثابة مشروع القرن بالنسبة لمصر، وهو المشروع الأكبر الذى يجرى من خلاله كل القرى فى الدولة المصرية.

وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن اجتماعات الحكومة خلال الفترة الحالية، لمناقشة تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، وستسخر الحكومة كل الإمكانيات المتاحة فى الدولة للانتهاء من هذا المشروع الذى ينقل القرى والمدن نقلة غير مسبوقة خلال 3 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطوير 175 مركزا فى المحافظات بالقرى التابعة لهم، سيشهد تطوير 50 مركز فى السنة الأولى، و50 مركز آخر فى العام التالى، ثم 65 مركزا فى العام الثالث، مؤكدا أن التطوير سيرفع جودة الحياة فى قرى مصر، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، التى وصلت حتى الآن فى مصر إلى 38%، متابعا: "نسبة الصرف الصحى فى مصر كانت 12% حتى عام 2014.. ومنذ 2014 وحتى ارتفعت النسبة إلى 38%، أى تم تنفيذ 26% من الصرف الصحى فى مصر خلال 6 سنوات".

وأردف: "سيتم تغطية كل القرى المصرية بشبكات الصرف الصحى خلال 3 سنوات مع انطلاق المشروع القومى لتطوير القرى، ومن فوائد مشروع تطوير القرى، زيادة قيمة الأصول فى القرى بشكل كبير، بجانب تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لأبناء القرى من خلال العمل فى هذه المشروعات، باعتبار أن العمالة ستكون جميعها محلية، أما القيمة الثالثة للمشروع فهى إضافة أنشطة جديدة لم تكن موجودة فى القرى من قبل".

وأشار إلى إنشاء مجمع صناعات صغيرة فى القرى فى إطار مشروع تطوير القرى المصرية، ليصبح مصدر دخل للأهالى فى القرية، كما سيتم تطوير كل الوحدات الصحية بالقرى.