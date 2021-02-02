مش صحفي: لقاءات مسئولي البحيرة بمنتحلي المهنة ظاهرة خطيرة

طالب عدد من أعضاء حملة «مش صحفي» لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، في بيان لها، الجهات المسئولة بوقف ظاهرة وقائع اللقاءات الصحفية المتكررة بين المسئولين بمحافظة البحيرة ومنتحلي المهنة، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الظاهرة تعدٍ على حقوق الصحفيين الشرعيين مراسلي الصحف بالمحافظة المنوط بهم التعامل مع المسئول والمعنيين بتوضيح الحقائق والمعلومات للرأي العام عبر المنابر الشرعية التي يعملون بها.

وقال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس «الحملة»، إن لقاء المسئول مع منتحل المهنة يعطي الفرصة لممارسة أساليب الابتزاز والنصب، ويساهم في نشر المعلومات المغلوطة للجمهور، في الوقت الذي تبذل أجهزة الدولة جهودًا كبيرة في حربها ضد الشائعات، لافتًا إلى أنّ إجراء اللقاءات الصحفية مع العاملين بمواقع «بير السلم» ومنتحلي المهنة يخالف للدستور، خاصة أن قانون تنظيم الإعلام الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نص في مادته التاسعة بالفصل الثاني الخاص بحقوق الصحفيين والإعلاميين، أن تلتزم الجهات الحكومية بإنشاء إدارة لتمكين «الصحفي» أو «الإعلامي» من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

وأشار إلى أنّ القانون حدد في نصه حظر التعامل مع غير الصحفيين والإعلاميين، خاصة أنّ الصحفيين المعتمدين من جرائدهم ومواقعهم هم فقط المسئولون عما ينشر ومعنيون بتوصيل المعلومات الدقيقة والمهنية للرأي العام.

ونبه مؤسس «مش صحفي» من خطورة تعدد وقائع اللقاءات الصحفية والإعلامية مع مسئولين بمحافظة البحيرة وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، كاشفًا عن رصد زملاء عددًا من هذه الوقائع، منها قيام منتحل مهنة إعلامي في قناة فضائية غير معروفة بإجراء لقاء مع محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وقيام أكثر من منتحل مهنة صحفي بإجراء حوار مع رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، وقيام منتحل مهنة إعلامي بإحدى القنوات الفضائية غير المعروفة إجراء لقاء مع نائب محافظ البحيرة، إضافة إلى لقاءات صحفية عديدة لعاملين بمواقع «بير السلم» مع عدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة.

وأشاد مؤسس الحملة بجهود نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة فى مواجهة منتحلي المهنة، مطالبا النقابة بتجديد المخاطبات الرسمية للمسئولين بالمحافظات والوزارات ومؤسسات الدولة بعدم التعامل مع منتحلي المهنة، واقتصار العمل فقط مع الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين أو الزملاء تحت التمرين الذين يعملون تحت مظلة إخبارية شرعية، باعتبار أن ظاهرة انتشار منتحلي المهنة أصبحت تهدد قيمة ومصداقية الرسالة الإعلامية والصحفية في مصر.

وناشد «عبد الحسيب» الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين بالتصدي لانتشار ظاهرة انتحال مهنة إعلامي، وإعادة النظر في منظومة بث البرامج المدفوعة في القنوات الفضائية، خاصة قنوات الدرجة الثانية باعتبارها منابر «تفريخ» للمنتحلين، إضافة إلى ضرورة تقنين أوضاع العاملين بهذه القنوات ممن ينطبق عليهم شروط وضوابط العمل الإعلامي ومنحهم عضوية نقابة الإعلاميين لتمكينهم من العمل بشكل شرعي وقانوني، وعدم السماح بظهور غير المؤهلين على القنوات الفضائية.