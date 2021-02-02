نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. نتائج انتخابات النقابتين الفرعيتين "القاهرة والجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين "القاهرة والجيزة" نتيجة الانتخابات بعد إنتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأوضحت اللجنة أن عدد أصوات الحاضرين 390 صوت في نقابة القاهرة، عدد الأصوات الصحيحة 378 صوت، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:

فوز الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند بمقعد رئيس نقابة القاهرة الفرعية.



فوق السن: فوز الدكتور مصطفى رمضان – والدكتورة فاطمة فاضل وردة.



تحت السن: فوز الدكتور رامي محمد فتحي – والدكتورة نورهان محمد حضر. تحت السن: فوز الدكتور رامي محمد فتحي – والدكتورة نورهان محمد حضر. كما أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات أن عدد الأصوات الحاضرين بانتخابات فرعية الجيزة 311 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 305 صوت، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من: فوز الدكتور أشرف إسماعيل بمقعد رئيس نقابة الجيزة الفرعية

فوق السن: فوز الدكتور مصطفى يونس على محمد – والدكتور علاء عبد العال حسنين



تحت السن: فوز الدكتورة رانيا عبد الحافظ – والدكتورة روايدا محمد الرفاعي