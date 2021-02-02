مشروع قانون الإيجار القديم 2021 بالبرلمان يحدد حالات إخلاء الشقة فوراً و3 طرق لتحديد قيمة الإيجار

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محمد سياف - ابو ظبي - عاد قانون الإيجار القديم 2021 للنور مرة أخرى بعد تقديم أحد النواب بمجلس النواب مشروعاً لتعديل بعض أحكام العلاقات الإيجارية القديمة، وذلك من أجل أن يتم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل تظلم وشكاوى ملاك العقارات القديمة من قيمة الإيجار.
مشروع قانون الإيجار القديم 2021
وبناءً علي المشروع الذي تقدم به النائب البرلماني والخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله الخبير، فقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها إخلاء الشقة بشكل فوري، وكذلك طرق تحديد الإيجارات القديمة.
ووفق مشروع قانون الإيجار القديم 2021 فقد جاءت حالات إخلاء الشقة بشكل فوري وفق ما يلي:
- غلق الشقة لمدة 3 سنوات والسفر إلى الخارج.
- مرور 3 سنوات على تقدم المستأجر أو زوجته أو أولاده بترخيص بناء، أو حصولهم على شقة بالإسكان.
- مرور 50 سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
ووفق القانون المقدم للبرلمان فهناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة
- تحديد الحد الأدنى للإيجار 200 جنيه للسكن و300 لغير غرض السكن، وزيادة 10% سنوياً في كل الحالات.
- تقدير الإيجار بما يساوي متوسط ما تم دفعه لمرافق الغاز والمياه والكهرباء بالعام الذي يسبق تنفيذ القانون.
- احتساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة لحساب الضريبة العقارية لوحدة مثيلة للعقار المستأجر.
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