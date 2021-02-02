نشرة أخبار مجلس النواب تستعرض أبرز القضايا والملفات اليوم

وزير الأوقاف أمام مجلس النواب :تشريعات البرلمان استكمال لما أنزل الله من قواعد عامة بالإسلام

فى الخبر الأول الذى تناولته نشرة أخبار مجلس النواب، تطرق الحديث إلى مواصلة الدور الرقابي للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة، والذى استعرض جهود وزارته في تطبيق برنامج الحكومة متطرقا لما تم علي مستوي تطوير الخطاب الديني، والنهضو بأوضاع الأئمة بالأوقاف، وأيضا حديثه عن مبدأ المواطنه بتأكيده علي أن من مات دفاعا عن كنيسة كمن مات دفاعا عن مسجد.

كما واجه نواب البرلمان الدكتور محمد مختار جمعة، في تعقيبهم علي بيانه بالتقصير الكبير في خدمة بيوت الله ومساجده علي مستوي الجمهورية، وأيضا الإهدار الكبير بهيئة الأوزقاف المصرية كونها عائق أمام التنمية بمصر.

وزيرة التجارة: جاري مراجعة منظومة تخصيص الاراضى

وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، قالت أنه جاري مراجعة منظومة تخصيص الاراضي مع وجود خطة متكاملة لانشاء 17 مجمع صناعي باجمالي 5046 وحدة تتيح 48 ألف فرصة عمل مباشرة، والانتهاء من تشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبدر وبورسعيد والاسكندرية بنسبة 100%، وطرح 7 مجمعات صناعية بمحافظات البحر الاحمر والاسكندرية والاقصر والغربية وبني سويف وسوهاج والمنيا باجمالي 1657 وحدة، منح تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بالمجمعات الصناعية.

رئيس مجلس الشيوخ يواصل استقبال المهنئين

استكمل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبال المهنئين حيث استضاف، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي قدم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ مؤكدا ان المجلس سيثري العملية التشريعية في مصر لما يضمه من كفاءات في كافة التخصصات و رئاسة قانونية ودستورية رفيعة المستوى.