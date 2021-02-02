فيديو.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بـ ندوة دوت الخليج: الغرب وأمريكا يتعاملون بإزدواجية بملف حقوق الإنسان

تسائل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن موقف الدول الغربية وأمريكا مما حدث من تحديات بالشارع المصري علي مدار الفترة الماضية، في ضوء تشكيل عدد من النواب تكتل للدفاع عن حقوق الإنسان بمصر قائلا:" أين هؤلاء مما كان يحدث من إرهاب في سيناء؟ أين الغرب مما كان يحدث من اقتحام لمسجد وبه المصليين ؟ وغيرها من الأحداث التى تم أرتكابها بحق الشعب المصري.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا علي أن ما حدث من تظاهرات في أمريكا وفرنسا كانوا يعتبرون ذلك أمن قومي لبلادهم، والآن يتحدون عن حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلي أن هذه التصرفات غير مقبولة وعلينا أن نكون حاسمين معهم، خاصة أننا كدولة مصرية لسنا قادرين علي التسويق لأنفسنا فى هذا الملف الهام.

دول الغرب وأمريكا مغ إزدواجية حقوق الإنسان

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن الغرب وأمريكا يتعاملون بإزدواجية شديدة فى ملف حقوق الإنسان، وظهر ذلك بشكل واضح فى التظاهرات الأخيرة بأمريكا، مشيرا إلي أن الجميع تابع ما حدث فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ولا داعي لتشكيل تكتلات لا جدوي منها ولا من وجودها خاصة أن العالم أجمع رأي كل شيئ علنا.

فيديو..النائب طارق رضوان بـ ندوة دوت الخليج: ما يحدث لمفهوم حقوق الإنسان بالعالم متاجرة بعد اختزاله بملف الحريات