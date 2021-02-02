الجمهور يطارد عمرو دياب بعد ظهوره الأخير مع انجي كيوان

عمرو دياب أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ظهوره المُتكرر مع عارضات أزياء، خلال الأسابيع الماضية، خلال رحلته إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد 2021، وذلك على غير العادة، بعدما كان دائم الظهور مع الفنانة دينا الشربيني.

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل الواسعة، بعد ظهوره مؤخرًا مع عارضة الأزياء إنجي كيوان، حيث كان الأخيرة بين أحضانه خلال صور متعددة جابت السوشيال ميديا مؤخرًا.

عمرو دياب

اتضح أن الفنان عمرو دياب يستعد إلى إطلاق كليب دعائي، مع عارضة الأزياء انجي كيوان، لأحدث عطر يحمل اسمه، الذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم 22 فبراير الجاري، والإعلان سيكون من إخراج طارق العريان، وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك".

معلومات عن انجي كيوان

تسائل العديد من جمهور الهضبة عن عارضة الأزياء انجي كيوان، فهي إعلامية مصرية ولدت بمصر وتقيم بدبي وأم لطفلين بدأت رحلة عملها في القطاع المصرفي لما يقرب من عشر سنوات كمحلل استثمار ومحررة مالية.

تعمل "كيوان" كمنظمة للأحداث والفاعليات، وإنضمت خاضت تجربة التقديم التلفزيوني، بعد عملها كمراسلة في برنامج "زهرة الخليج" على تلفزيون "أبوظبي".

يذكر أن الفنان أحيى حفلًا غنائيًا، ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فاعلياته مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي، وشارك بالحفل للمرة الأولى منذ 11 عامًا توأميه "عبدالله وكنزي"، فلم يظهرا مع والدهما خلال حفل غنائي إلا بطفولتهما.

كان قد طرح الهضبة عمرو دياب البومه الجديد الذي يحمل أسم يا أنا يا لا في نهاية عام 2020 ليختتم به العام ويبدأ بالنجاح الذي حققه عامًا جديدًا، حيث ضم الألبوم العديد من الأغاني المختلفة التي تتماشى مع جميع الأذواق ومنها: "طبل، بتهزر، يادلعو، عايز اعمل زيك، شكرًا، وانا معاك، الجو جميل، وغيرها من الأغاني المختلفة