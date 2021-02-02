أزمة عنيفة| إتهامات جارحة لوليد سليمان قبل المونديال.. واللاعب يرد بقوة !

أعلن محامي وليد سليمان، لاعب الاهلي، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عماد دربالة محلل قناة الزمالك، وأحد مدربين الدوري المصري سابقا، ضد تجاوزات الأخير في حق لاعب القلعة الحمراء عبر تويتر ونشر أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب بيان علي الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا:" يعلن مكتب أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن / وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بأنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد يدعي كابتن عماد درباله نحو ما قام به من سب وإساءات لفظية وتشهير في حق اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وكان عماد دربالة المدرب السابق، ومحلل قناة الزمالك، قد نشر تغريدة علي مواقع التغريدات القصيرة تويتر عن سبب إستبعاد نجم الأهلي عن مواجهات كأس العالم للأندية قائلا:" وليد سليمان مفتاح لعب الاهلى وسبب فوزه فى معظم المباريات صحيح، وتم استبعاده من بطولة العالم". وأضاف دربالة:" بالتأكيد السبب مفهوم، إذا قمنا بعمل كشف للمنشطات بشكل دقيق وصحيح فى مصر، هناك الكثير من اللاعبين سيتم إعدامهم" في إشارة لإستبعاد وليد سليمان من مباريات كأس العالم القادمة بسبب تناول المنشطات.

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