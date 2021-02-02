وزيرة التجارة ردًا على السلاب: تخصيص مصانع جاهزة لصغار المستثمرين

قالت وزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توجه الدولة حاليا يقوم على إجراء مراجعة لملف تخصيص الأراضى للصناعات ، مؤكدة انها لن تطرح أراضى جديدة، إلا بعد مراجعة ما تم تخصيصه من قبل، للتأكد من إستغلال الأرض فى النشاط الصناعى.

وزيرة الصناعة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال ردها على تعقيب النواب على بيانها الذى ألقته اليوم بالجلسة العامة للبرلمان، حول أداء وزارتها.

وأكدت أنها ستترك الأرض للجادين فقط، أما غير الجادين فسوف تسحب الارض منهم.

وردا على مطالبة النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، بتخصيص أراضى لصغار المستثمرين لإنشاء مشروعات صغيرة، أوضحت الوزيرة، ان التوجه الجديد للدولة ، هو عدم تخصيص أراضى لصغار المستثمرين، خوفا عليهم من عدم قدرتهم على البناء، وإنما سيتم تخصيص مصانع جاهزة لهم، بحد أقصى 8 وحدات للمصنع، ويمكن أكثر من ذلك.

وأضافت، نسعى لحلول وتيسيرات عديدة للصناعة والمستثمرين، وكذلك لحل التشابكات بين الوزراة والوزارات الأخرى التى لها علاقة بالصناعة والمشروعات، حيث لانعمل بمعزل عن بعض.

النائب محمد السلاب ووزيرة الصناعة

وكان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طالب بضرورة توفير أراضى للمشروعات الصغيرة، لاسيما وان هناك دول حققت نهضة صناعية بعد إهتمامها بتلك المشروعات.