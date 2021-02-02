وزيرة الثقافة للنواب: ساعدونا نزود الموازنة.. إحنا بندخل مجتمعات رفضانا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق طفرة ثقافية، وذلك فى ضوء الموازنة المتاحة للوزارة ووفقا للإمكانيات، مشددة على أن الوزارة تحتاج لدعم ومساعدة مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام.





جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة الذى ألقته أمام مجلس النواب.

وقالت وزيرة الثقافة: "أنا سعيدة لأن اللجنة بناءة وهناك آراء مهمة ومفيدة، وأنا عرضت الجهود المبذولة فى الاجتماع صوت وصورة، وكل الأرقام مطابقة للواقع".

وأشارت إلى أن موازنة الوزارة قيمتها 3 مليار و541 مليون جنيه، يمثل النشاط الثقافى منها 637 مليون بنسبة 19%.

وتابعت وزيرة الثقافة: "أتفق مع كلام النائب يوسف الحسينى، إننا لازم نستثمر فعلا فى المجالات الثقافية، وندرك التحديات أمام الدولة ولابد أن نخفف العبء، ولازم الاستثمار فى المجال الثقافى، لكن لابد أن تكون هناك تشريعات تشجع وتدعم ذلك، وهناك خطوات بالفعل مثل الشركة القابضة للسينما".

وقالت الوزيرة للنواب: "ساعدتونا نزود الموازنة، لكن عشان نفتح فى 100 مشروع بالموازنة مش هينفع، إحنا بننزل الشارع وبنتعب وبنحاول، وبنخترق مجتمعات ساعات بتبقى رفضانا، وبنخترقها بطريقة أو بأخرى، ونتمنى من النواب يساعدونا".

واستكملت: "نعمل إيه بعد ما عرضنا ما نبذله من جهود صوت وصورة، وما نبذله من جهود فى ظل جائحة كورونا، وسنتواصل مع أعضاء مجلس النواب واللجنة، وأدعوكم تابعونا وكلنا متشاركين مع بعض فى المسؤولية، وما تم عرضه أمر واقع وفخورين بيه وعايزين أكثر ونحقق أكثر، ونحتاج مساعدتكم".