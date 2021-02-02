الأوقاف تنهى خدمة إمامين وطبيب بمستشفى الدعاة

جاء ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف بورسعيد والغربية على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
كما أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، خدمة أحمد محمد رمزى محمد عدوى، طبيب بشرى بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، لانقطاعه عن العمل.
وأوضحت الإدارة، أن المذكور من الآن أصبح لا علاقة له بمستشفى الدعاة ولا بأى جهة من جهات الأوقاف.
وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعى.
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