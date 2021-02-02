صور.. حقوق الإنسان بالنواب تطالب بفضائية للرد على الادعاءات ضد مصر

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعها مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.





وطالب أعضاء اللجنة، بإطلاق قناة حقيقة تخاطب الغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية، مؤكدين: "المطلوب ألا نخاطب أنفسنا وإنما نريد قناة فضائية تتحدث باللغة التى يفهمها الغرب حول حقوق الإنسان، وترد على ما يثار عن مصر من شائعات".

كما أشار أعضاء اللجنة من خلال توصيات بضرورة عرض الإنجازات التى تتعلق بحقوق الإنسان سواء الاجتماعية والاقتصادية، أو المدنية والسياسية، وذلك وفقا للعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومخاطبة العالم بلغته بالأدوات المتاحة لدى الهيئة الوطنية للإعلام، لا سيما وأنه من المتوقع زيادة الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاهتمام بتناول الإعلام لحقوق ذوى الإعاقة، وأيضا الاهتمام بمشكلات تنمية المجتمع، وأن المرأة شريك أساسى مع إبراز النماذج الناجحة فى هذا المجال فى وسائل الإعلام.

وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالتراث المصرى فى الأعمال الفنية، خصوصًا وأنها إرث كبير موجود لدينا ويجب أن نحافظ عليه، كما اقترحوا وضع لوجو خاص بحقوق الإنسان على الموضوعات التى تتعلق بحقوق الإنسان على القنوات المصرية.