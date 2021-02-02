رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على للقاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. كما توقعت الهيئة، فى بيان لها، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من "السلوم ومطروح والضبعة، والإسكندرية"، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة غدا:- وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

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