«أهالينا لهم حق علينا» .. مبادرة مجتمعية لدعم المرأة المصرية 

وأعلن النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إطلاق مبادرة لدعم المرأة المصرية، وذلك فى ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" وتطوير 1500 قرية، وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتستهدف هذه المبادرة دعم المرأة، تحت عنوان "أهالينا لهم حق علينا".
وذكر أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أن تتبنى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب هذه المبادرة، مع المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكليف الجهاز والمجلس بإعداد دراسات جدوى للمشروعات خصوصا مشروعات الحرف التراثية، وتستهدف المبادرة تمكين المرأة وتوفير فرص عمل.
وأوصت اللجنة جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومى للمرأة، بإجراء حوارات مجتمعية للمرأة فى المحافظات من خلال أفرع الجهاز ومقرات المجلس القومى للمرأة، وستشارك اللجنة فى حضور هذه الحوارات للخروج بمنتج جيد.
وقال رئيس اللجنة: "واضح التناغم والتنسيق والتكامل بين الجهاز والمجلس، ونريد أن نستغل ذلك فى إطلاق مبادرة جديدة فى إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة لتطوير 1500 قرية، لتوفير مشروعات قابلة للتطبيق فى الواقع خصوصا مشروعات للحرف التراثية، ويكلف الجهاز بعمل دراسات جدوى لهذه المشروعات مع إتاحة التمويل وآليات التنفيذ وتحديد فترة زمنية محددة بمخطط المشروعات فى المحافظات كنماذج فى الوجهين القبلى والبحرى".
ورحبت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى بالمبادرة، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة لتميكنها وتوفير فرص عمل لها، قائلة: "هدفنا الحفاظ وتطوير منتجات الحرف التراثية وتسويقها".
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