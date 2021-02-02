رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر فبراير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير 2021 أحد المواضيع التي تشغل بال الكثير من المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة والتي يتم صرفها لأكثر من مليوني مواطن مصري بمبالغ مالية يصل قيمتها 500 جنيه، والتي قد قررت الحكومة المصرية صرفها للفئات من العمالة الغير منتظمة، بهدف الحد من الأعباء التي تقع على كاهل المواطن البسيط من جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما يعتبر منحة العمالة الغير منتظمه من المواضيع التي تكون موضع بحث لكثير من المواطنين للاستعلام عن موعد صرف المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

وكانت قد قامت وزارة القوي العاملة في مصر بتحديد عدة طرق يمكن من خلالها المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة الاستعلام عن موعد صرفها ومن خلال موقع مصر فايف سوف نوضح لك عزيزي القارئ طرق الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير 2021.