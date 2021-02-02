مصر للطيران تسير رحلات عودة من السعودية بعد قرار تعليق دخول المملكة

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم ومن بينها مصر، اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء، وذلك فى ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تستمر شركة مصر للطيران، فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات أثناء فترة التعليق، مضيفة: "من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية".

وأهابت مصر للطيران، بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أى خط محمول أو 090070000 من أى خط أرضى أو الموقع الإلكترونى egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

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