علاء عابد : هيئة التنمية الصناعية تعمل بطريقة «فوت علينا بكرة»

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات فى كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن التنمية المستدامة الحقيقية موجودة فى الصناعة، حيث إنها مرتبطة بعلاقتنا بالدول الأخرى من خلال التصدير والاستيراد، وبالتالى يجب الاهتمام بها لأنها تعد الضلع الرئيسى للاقتصاد والتنمية.
وذكر عابد أن الضريبة العقارية على المصانع، لابد أن يعرف المصنعين هل سيتم إلغائها أم فرضها، مضيفا أن هناك وفرة فى إنتاج بعض السلع الغذائية والحديد، وتسائل : لماذا لا نبحث عن فتح أسواق تصديرية لهذه السلع؟ أو ننتج بكثرة السلع التى نستطيع أن نصدر الفائض منها.
وأوضح أن العلاقة فى الصناعة موجودة بين المتخصصين والمصانع، فلدينا طلاب التعليم الصناعى وعددهم كبير ومستعدين للعمل داخل الشركات التى تعلن عن حاجتها لعمال إلا أنها ترفض إلحاقهم بسبب حاجتهم للتدريب وربطهم بفرص العمل.
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