أسوان تستضيف الندوة الفنية الأولى للاتحاد العربي للأسمدة .. غدا

تستضيف مدينة أسوان، الندوة الفنية الأولى لصناعة الأسمدة، وذلك يومى 3و4 فبراير الجاري، والتي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة.

يشارك بالندوة عدد من الشركات العربية والعالمية من 21 دولة حول العالم، في حين تشارك 36 شركة من البلدان التالية: "مصر، الجزائر، البحرين، العراق،الأردن، ليبيا، المغرب، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، سويسرا، اسبانيا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية"، مما يعكس التطلعات الكبيرة لتلك الشركات والمستمدة من قيمة هذا الحدث بالإضافة للأهمية التي تتمتع بها أنشطة الإتحاد بشكل عام من حيث مشاركة المنتجين العرب والذي يخلق لها خصوصية وتفرد على المستوى العالمى. وتناقش الندوة موضوعات هامة منها -التعافي من جائحة كورونا وتحويل التحديات إلى فرص لمصنعي الأسمدة، الاستدامة في صناعة الأسمدة وتوافقها مع خطط الدول والحكومات 2030، والجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمدة تكنولوجيا الأسمدة المتخصصة وتنامي أهميتها، كذلك ترشيد استهلاك الطاقة وإعاده تاهيل الوحدات الانتاجية، والتطورات في العوامل المساعدة والكيماويات وأثرها على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، والامونيا الخضراء: مستقبل الطاقة ، ومعالجه التاكل في صناعة حامض النيتريك، ورفع انتاجيه حامض الفوسفوريك والتخلص من الشوائب الرئيسية ، زالفوسفو جبسم: نظره الى المستقبل والجديد في اعاده استخدامه.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة- ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد عن تنظيم الندوة الفنية بتقنية الـ Hybrid Event والاولى من نوعها خلال مسيرة الاتحاد التي تمدد لأكثر من 45 عامًا حيث تجمع هذه التقنية مزيج من الحضور عن بعد والحضور الفعلي مع توفير جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين الحضور من ممثلي صناعة الأسمدة والمهتمين بأعمال الندوة الفنية الأولى في 2021 للاتحاد.

وأضاف أن صناعة الاسمدة تعتبر أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية حيث تحظى مصر بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات بجانب المدخلات الأساسية الأخرى، في حين أن انتاج الأسمدة هومجال كثيف الطاقة وبالتالي فان توفير الطاقة من العوامل الهامة لتحسيناقتصاديات مصانع الاسمدة وينعكس علي تقليل كلف الانتاج وبالتالي سعر المنتج مما يؤدي الى زيادة استخدام الأسمدة بالطرق الرشيدة ومن ثم زيادة الانتاجية الزراعية.

وذلك ايضًا تماشيًا مع سياسة الاتحاد والتي تهدف الىتعزيز ثقافة ومفهوم الاستدامة في مصانع الأسمدة والتفاعل مع الشركات الأعضاء لتبادل الخبرات وعقد الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التي تتواكب مع متطلبات هذه الصناعة المهمة.

ومن جهة أخرى أعلن المهندس رائد الصعوب أمين عام الإتحاد العربي للأسمدة، أن الاتحاد يتوجه الي رؤية غير مسبوقة من خلال فعالياته والتي تمتد على مدار العام 2021 و تتسم برؤية عملية تخدم أعضائه على النحو الذييحقق الأهداف المعرفية وتعزز حلقات التواصل بين أعضائه من اقطار وبلدان متعددة لتجتمع من خلال رؤية فعالة وتطبيقات تكنولوجية عصرية بهدف توفير تواصل آمن وتبادل معرفي بين الخبراء والمهتمين بتكنولوجيا صناعة الأسمدة بما في ذلك اخر المستجدات العالمية المتعلقة بهذا الشق الصناعي الهام.

وهي ايضًا فرصه متميزة للاطلاع على الجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمدة والموضوعات ذات الصلة، وتبادل الخبرات سواء مع الخبراء من الشركات الدوليةاو بين المهندسين والفنيين من الشركات العربية وبعضها البعض، حيث يشاركبالندوة اكثر من 100 مشاركًا والجدير بالذكر ان المشاركة "عن بعد" ستكون متاحة من خلال منصة متكاملة يوفرها الإتحاد لإدارة الندوة والتي تتضمن محاضرات ومعرض مصاحب وامكانيه التواصل بين المشاركين وعقد الاجتماعات والمناقشات.