انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ3 أيام القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدار الأيام الثلاثة القادمة، وحذرت الهيئة من طقس غير مستقر يضرب البلاد بدايةً من الأربعاء، ويصاحب حالة عدم الإستقرار أمطار غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول في بعض الأحيان، مع تساقط حبات البرد، بالإضافة إلى ظاهرة الرعد والبرق.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ3 أيام القادمة

ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فسوف تأتي أماكن تساقط الأمطار وفق ما يلي:

أمطار الأربعاء 3 فبراير وفق الأرصاد الجوية

ارتفاع في درجات الحرارة.

أمطار غزيرة ومتوسطة بالسلوم ومطروح وتصل للإسكندرية مساءً.

أمطار متوسطة وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة وراس غارب والزعفرانة والطور والسويس وشرم الشيخ وسانت كاترين.

أمطار الخميس 4 فبراير 2021

انخفاض في درجات الحرارة

أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة وراس غارب والزعفرانة والطور والسويس وشرم الشيخ وسانت كاترين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان على مطروح والإسكندرية ودمياط وبور سعيد والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والسويسوالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

نشاط للرياح على معظم أنحاء البلاد

اقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإيجار القديم 2021 بالبرلمان يحدد حالات إخلاء الشقة و3 طرق لتحديد قيمة الإيجار

عبر موقع بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد وتالف من البيت

طبيب بالقصر العيني.. فيروس كورونا تحور 12 ألف مرة وغيّر من أشكالة وبدأ يهاجم أعضاء غير الرئة

أمطار الجمعة 5 فبراير