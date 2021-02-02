محمود بدر: خطب الأئمة لا تلمس قضايا الناس.. والأوقاف عائق أمام حركة التنمية

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن تقييم وزارة الأوقاف تختلف عن كل الوزارات الأخرى، لأنها تختص بتجديد الخطاب الديني.

محمود بدر عضو مجلس النواب

ووجه عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نقدًا إلى وزارة الأوقاف، قائلًا:" بيان وزير الأوقاف أشار إلى أنه تم بناء ما يقرب من 600 مسجد بتبرعات المواطنين، فى حين أنه لو كان جهود تجديد الخطاب الديني قد جاءت بثمارها، كنا سنرى 600 رعاية مركزة ووحدة صحية، مضيفًا:" الناس بتموت من قلة الرعاية المركزة مش من قلة المساجد"، فكان من الضرورى توجيه التبرع من خلال النصح والتوعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، محمود بدر، هناك قصور واضح فى أداء وزارة الأوقاف، فما تناوله حديث وزير الأوقاف هى قضايا نخبوية، لكنها لا تلمس المواطن بشكل مباشر.

وتابع عضو مجلس النواب، محمود بدر، الوزير أكد فى تصريحات له أن "تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية، لكننا لم نسمع أئمة المساجد يتحدثون نهائيًا عنها".

وأشار النائب محمود بدر، ما يتناوله أئمة المساجد فى خطبهم لا يلمس المواطن المصرى، وهذه أزمة، إذ تمثل وزارة الأوقاف من وجهة نظري عائق أمام حركة التنمية".