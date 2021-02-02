بيتر ميمي يكشف قدرة الله من خلال حادث تعرض له

كشف المخرج بيتر ميمي، عن موقف تعرض له أثناء عمله في مهنة الطب وخاصة الجراحة، وذلك قبل 10 سنوات.

بيتر ميمي يحكي حادث غريب

كتب ميمي قصته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "فى فبراير ٢٠١١ كنت طبيب امتياز في طوارئ القصر العيني، وكانت البلد في حالة انفلات أمني رهيبة وكان كل ساعة بيجيلنا ناس مصابين بكل الأشكال".

وأضاف: "لكن في يوم جالي راجل عامل بسيط جدا ومعاه بنته عندها تقريبا ٦ شهور في حادثة عربية.. البنت كان عندها كسر في الجمجة وجرح قطعي في الرأس وتقريبا كنت شايف مخ البنت بعيني".

وتابع: "طلعت مع الراجل جراحة المخ والأعصاب وبعد فترة في محاولات طلبوا مني أوديها الرعاية عندها مشكلة في التنفس وبعد محاولات تانية في الرعاية طلبوا مننا نوديها جراحة القلب والصدر لأن البنت كان عندها مشكلة في الرئة بسبب الحادث".

واستطرد بيتر ميمي حديثه، قائلًا: "الأطباء حاولوا معاها كتير وبعد ١٢ ساعة من دخول البنت محاولات من كل التخصصات طلعنا بيها جراحة المخ والأعصاب.. قولت للراجل نام شوية العملية هتاخد ساعات.. وأنا من جوايا متأكد يقينا أن البنت هتتوفى خلاص بسبب كل الإصابات دي".

أردف: "بعدها بشهرين.. كنت خلصت دورة الطوارئ وفي دورة الجراحة وماشي في الطرقة لقيت حد بينادي عليا.. يا دكتور لقيت الراجل قال لي أنا كذا كذا مش فاكرني؟ الحمد لله البنت بقت كويسة وخارجين النهاردة ومتشكر! انبسطت جدا وحسيت أن فيه حاجات طبقا للعلم والطبيعة البشرية مستحيل.. لكن عند الله لا يوجد شيء مستحيل".

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال بيتر ميمي مسلسل "الاختيار 2" وهو من تأليف هاني سرحان، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.